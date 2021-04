Mama Ruth. So hat eine Arbeitskollegin von Ruth Hendriks die Hebamme in ihrem Telefon gespeichert. Es ist Ausdruck der Wertschätzung gegenüber der 65-Jährigen. In den vergangenen fast fünf Jahrzehnten hat Ruth Hendriks nicht nur vielen unerfahrenen Hebammen und Ärzten hilfreich zur Seite gestanden, sondern auch einem ganzen Dorf auf die Welt geholfen. Bei Geburten von mehr als 7600 Kindern ist sie dabeigewesen. Und dazu sollen noch weitere kommen, obwohl die gebürtige Südoldenburgerin seit dem 1. April offiziell in Rente ist. Trotzdem arbeitet sie mit einem deutlich reduzierten Stundenumfang im Kreißsaal des St.-Antonius-Hospitals weiter. „Wenn ich auf einmal auf null runter sollte, würde ich wohl krank werden“, sagt die Mutter zweier erwachsener Kinder. „ Mein Handy ist eigentlich immer eingeschaltet und liegt nachts neben meinem Bett. “ Ruth Hendriks Die Beine entspannt hochzulegen, ist nicht ihr Ding. „Mein Handy ist eigentlich immer eingeschaltet und liegt nachts neben meinem Bett“, sagt Hendriks, die rund 25 Jahre lang die leitende Hebamme im Gronauer Krankenhaus war, ehe sie nach einer Einarbeitungszeit die Aufgabe an Wiebke Fischer übergeben hat. Ihre Frauen wissen: Wenn’s wichtig ist, können sie Tag und Nacht anrufen.