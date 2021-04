Am niederländischen Befreiungstag und am Jahrestag des Kriegsendes

Gronau -

Von mb/pd

Als sichtbares und hörbares Zeichen der Solidarität, der guten Nachbarschaft und der Völkerverständigung sollen am 5. Mai, dem niederländischen Befreiungstag, auch in der deutschen Grenzregion die Kirchenglocken läuten und Flaggen gehisst werden. Im vergangenen Jahr war diese Initiative erstmals vom Förderkreis Alte Synagoge Epe ausgegangen und in Gronau, Epe und einigen Gemeinden in der Grafschaft Bentheim aufgegriffen worden.