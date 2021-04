Obwohl er seine Wertgegenstände gut gesichert hatte, ist ein Gronauer in seinem Einfamilienhaus Opfer eines Einbruchsdiebstahls geworden, bei dem Uhren, Schmuck und Geld entwendet wurden. Maskierte Täter sollen ihn mit einer Schusswaffe bedroht und mit Krawatten an einen Bürostuhl gefesselt haben. Seit Mittwoch verhandelt das Landgericht Münster den Fall, in dem ein 40 Jahre alter Mann angeklagt ist, zusammen mit zwei weiteren Tätern den schweren Raub begangen zu haben.