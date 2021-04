Jugendfreizeiten in den 80er-Jahren ebneten den Weg zur Partnerschaft

Gronau/Mezöberény -

Von Guido Kratzke

Exakt 30 Jahre ist es am heutigen 24. April her, dass die Stadt Gronau eine Städtepartnerschaft mit der ungarischen Stadt Mezöbereny geschlossen hat. Eigentlich sollte diese im Sommer intensiv gefeiert werden. Allerdings sorgt auch in diesem Fall die Corona-Pandemie dafür, dass die bestehenden Pläne abgesagt werden mussten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, 2022 soll nachgefeiert werden und hier ein kleiner Rückblick auf die Anfangstage gerichtet werden.