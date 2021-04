Hendrik Schultewolter ist noch keine 30, aber er hat schon mehr Tote gesehen als andere, die doppelt so alt sind. Das liegt am Beruf des Eperaners: Hendrik Schultewolter ist Bestattermeister. In Zeiten von Corona gehört zu diesem Beruf vor allem viel Telefonieren — nicht nur mit den Angehörigen Verstorbener. Eben hat der 29-Jährige mit der zuständigen Amtsärztin beim Gesundheitsamt des Kreises Borken gesprochen um festzustellen, ob es inzwischen für den Abschied von infizierten Verstorbenen Erleichterungen gibt. „Bislang galt die Empfehlung des Gesundheitsamts, dass sich Angehörige nicht persönlich von den Verstorbenen verabschieden“, erklärt er. Allenfalls am geschlossenen Sarg durfte man den Toten noch einmal nahe sein. Doch nun steht die Frage im Raum, ob der Ausbau der Testkapazitäten nicht auch in diesem Be-reich Erleichterungen bringen sollte — während gleichzeitig die Änderung im Infektionsschutzgesetz eine Begrenzung auf 15 Trauernde bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 vorsieht. „Trauer besteht man in dem Wissen, dass man nicht allein ist“, sagt Hendrik Schultewolter.