Im Sonnenlicht kommt die ruhige Wasseroberfläche des Gronauer Parkfreibades so richtig zur Geltung. Das Grün auf der Wiese bildet einen schönen Kontrast zum blauen Nass. „Was für ein wunderschöner Anblick“, kommt Stefan Busch, Pressesprecher der Stadtwerke Gronau, ins Schwärmen. Das einzige was stört: Es fehlen die Besucher. „Sämtliche Vorbereitungen für die Freibadsaison wurden bereits Anfang April getroffen. Das Bäder-Team steht seitdem quasi mit scharrenden Hufen in den Startlöchern und würde lieber heute als morgen wieder die ersten Badegäste begrüßen. Momentan machen uns die zu hohen Inzidenzwerte einen Strich durch die Rechnung“, so Stefan Busch. Solange gilt: „Wir sind gerüstet, doch die ständig neuen Vorgaben seitens der Regierung machen die Arbeit nicht leichter. Heute hü, morgen hott. Damit kann man nur sehr schlecht planen“, erklärt Busch. Neben den Vereins- und Freizeitschwimmern, die ihrem Hobby somit seit November 2020 nicht mehr nachgehen können, bleiben vor allem die Jüngsten auf der Strecke, die in Anfängerkursen das Schwimmen erst einmal lernen müssten. „Das ist eine echte Katastrophe.