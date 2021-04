Einige Änderungen haben sie bereits im vergangenen Jahr in Angriff genommen. Aber mit großen Investitionen halten sich Lorena Kleideiter und Ralph Schwägerl im Moment noch zurück. „Wir brauchen endlich Klarheit, was in den anderen Bereichen am See passiert“, verweist Kleideiter darauf, dass ihre Eltern schon 2017 bei der Stadt Gronau mit Planungen vorstellig geworden seien. Situation nicht einfach Die Situation ist dabei nicht ganz einfach: Veränderungen im Bereich der Terrasse und des Rasens bis zum Rundweg um den Drilandsee könnten die Betreiber des Seeblicks auf ihrem eigenen Grundstück ohne Zustimmung der Verwaltung in die Hand nehmen. Gleiches gilt auch für den Innenbereich der bestehenden Gastronomie.