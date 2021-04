Durch DNA-Spuren konnten Polizei und Justiz jetzt ein Verbrechen in Gronau aufklären, bei dem ein Geschäftsmann vor über acht Jahren in seinem Einfamilienhaus am Bonhoefferring überfallen, ausgeraubt und gefesselt worden war. Gegen einen der drei Täter hat das Landgericht im Strafverfahren ( wir berichteten ) am Donnerstag sechs Jahre Gefängnis verhängt. Erpresserischen Menschenraub in Tateinheit mit schwerem Raub habe der 40-Jährige begangen, urteilte das Gericht.