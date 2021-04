Die Siemensstraße hat sich in den vergangenen Jahren gerade in den Abendstunden als beliebter Treffpunkt entwickelt. Die Popularität hat nicht nur Gutes. Zu ihren Kehrseiten gehört auch, dass im Gronauer Gewerbegebiet immer wieder Regelverstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt werden. Halteverbot im Wendehammer Jetzt reagiert die Stadtverwaltung: Im Wendehammer wurde bereits nach einem Unfall ein absolutes Halteverbot erlassen. Auf der Strecke bis zur Mallorca-Oase sollen in den kommenden Tagen Schwellen auf der Fahrbahn angebracht werden, die für niedrige Überfahrgeschwindigkeiten sorgen sollen.