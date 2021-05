„Ich kann es kaum erwarten loszulegen“

Epe -

René Taubert hat in Epe „Das kleine Lädchen“ gegründet. Das Ladenlokal an der Gronauer Straße 33 soll ein Treffpunkt für kreative und aktive Hobbykünstler sein. Gleichzeitig soll es als Verkaufsfläche und als Raum für Workshops und Coaching dienen.

René Taubert ist der erste, der in Gronau und Epe von der Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ von dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ profitiert. Das neue Konzept muss sich in Epe noch beweisen und während dieser Phase ist die Landesförderung willkommen.