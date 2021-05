Vorher aber ist Vorsicht angesagt – besonders im Hochbeet und im Gemüsegarten, aber auch bei vielen Zierblumen. „Wenn der Himmel blau ist“, erklärt Gartenexperte Helmut Brüffer, „ist meist damit zu rechnen, dass es nachts noch etwas Frost gibt.“ Sein Rat daher: Frisch gepflanzte Stauden und Sommerblumen nachts mit einem Agrarvlies abdecken. „Das ist federleicht und schützt die jungen Triebe vor dem Frost.“ Gerade in Corona-Zeiten jucke es vielen in den Fingern, weiß Brüffer. „Die Leute wollen etwas tun, und überall gibt es ja schon viele Pflanzen zu kaufen“, sagt er. „Aber es ist vielleicht noch etwas früh.“ Wer im Ziergarten nicht warten wolle, könne aber zum Beispiel mit neuen Lavendel-Züchtungen für Abwechslung sorgen. „Die meisten kennen ja nur die blauvioletten Sorten.“ Inzwischen gebe es aber Lavendel in weiß, hellblau und hellrosa.