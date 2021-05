Raum für Wasser, Natur und Erholung im Dinkeltal

Losser/Gronau -

In Losser ist mit den Arbeiten am Umbauprojekt Dinkel begonnen worden. Von der deutschen Grenze bei Gronau bis zur Ellermansbrug in Losser wird die Dinkel ihren natürlichen Charakter zurückerhalten. Ein Bauunternehmen aus Oldenzaal wurde von der Waterschap Vecht­stromen mit der Aufgabe beauftragt. In den vergangenen Jahren hat die Waterschap in Absprache mit den Anwohnern und gemeinsam mit den deutschen Partnern an der Gestaltung gearbeitet. Jetzt ist es an der Zeit, die Pläne in die Praxis umzusetzen.