Das Jazzfest Gronau – es ist nach wie vor lebendig. Und wie! Die Auftritte von Wolfgang Haffners Trio und dem Quartett 4 Wheel Drive konnten zwar nicht live in der Bürgerhalle verfolgt werden. Sie wurden gestreamt. Doch die Fans konnten sich der Mitgliedschaft in einer virtuellen Hör- und Erlebensgemeinschaft sicher sein. Der Spirit des Jazzfests – er kam offenbar auch durch Drähte (Lan) und Äther (WLan) in den Wohnzimmern an. Gemeinschaftsgefühl auch in der Halle, wo sich ein professionelles Team – alle frisch negativ auf Corona getestet – um die Übertragung der Konzerte und das Drumherum kümmerte. Wiedersehensfreude herrschte – viele Anwesende arbeiten seit Jahren beim und fürs Jazzfest. Trotzdem war natürlich vieles anders. Sonst blickt Otto Lohle in Hunderte Augenpaare, die ihn erwartungsvoll ansehen, wenn er Bands ansagt.