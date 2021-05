Zum Hintergrund: Noch bis zum Ende des Jahres wird die Betreuung geflüchteter Menschen in städtischen Unterkünften von der Chance gGmbH wahrgenommen. „Dass die Chance diese Aufgabe auch künftig noch ausüben wird, darf im Rahmen der Restrukturierung angezweifelt werden“, lautet dazu die Einschätzung der Verwaltung. Also hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie es mit dieser Arbeit spätestens im nächsten Jahr weitergehen könnte. Die vorgeschlagene Lösung: Die Verwaltung übernimmt diese Aufgabe in Eigenregie. Dafür wurde das Konzept „Unterstützung für Zugewanderte durch Integrationslotsen“ erarbeitet.