„In der Öffentlichkeit ist der Verdacht entstanden, dass in den vergangenen Monaten nicht an der Neugestaltung des Kurt-Schumacher-Platzes und des Hertie-/Karstadt-Areals gearbeitet worden ist. Doch das Gegenteil ist der Fall.“ Bürgermeister Rainer Doetkotte baute durchaus einen Spannungsbogen auf, bevor am Mittwochabend in der Aula der Gesamtschule der Rat erstmals die Pläne zur Neugestaltung dieses Bereichs vorgestellt bekam. Und diese wurden zum Ende artig von den Volksvertretern mit Applaus bedacht. Gemeinschaftswerk der Rathausmitarbeiter Vorgestellt wurde die Planung von Christine Sibbing. Die Mitarbeiterin der Verwaltung stellte ein Konzept vor, dass der Bürgermeister und Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick zuvor als ein Gemeinschaftswerk der Rathausmitarbeiter lobend angekündigt hatte. Sibbing war schon vor ihrer Zeit im Rathaus als Mitarbeiterin des Büros Farwick & Grote mit dem Areal befasst.