Der Beifall der Ratsmitglieder nach der Präsentation der Stadtverwaltung zur neuen Mitte Gronaus hatte was von Höflichkeitsapplaus. Die Aufbruchstimmung, die die Verwaltungsspitze mit dem Projekt in Gronau schaffen möchte, fiel relativ verhalten aus. An den gezeigten Plänen wird es wahrscheinlich nicht gelegen haben. Vielmehr an den Rahmenbedingungen, unter denen sie und die Überlegungen zur Realisierung zustande gekommen sind. Schließlich ist es nicht der erste Plan, den die Kommunalpolitiker sich anschauen durften – und wahrscheinlich auch noch nicht der finale, denn die Diskussionen innerhalb der städtischen Gremien könnten in den kommenden Wochen noch für Veränderungen sorgen. Hausaufgaben erledigt Die Politik hat vor 18 Monaten die Entscheidung getroffen, das Heft des Handels selbst in die Hand zu nehmen.