Die Vorbereitung für den Interview-Termin spricht bereits Bände: Es braucht mehrere Anläufe, bis Uwe Lippok Zeit für ein ausführliches Gespräch findet. Dass das dann Auge in Auge stattfindet, nur getrennt durch eine dicke Plexiglasscheibe, ist eine Ausnahme. Uwe Lippok berät seine Mandanten aktuell fast ausschließlich fernmündlich – und beinahe nonstop. „Der Tag besteht fast nur noch aus Telefonieren“, entschuldigt sich der Gronauer Steuerberater. Rund ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie sind er und sein Team noch immer täglich mit einem kaum zu bewältigenden Beratungsbedarf konfrontiert. Pandemie beschert mehr Arbeit Uwe Lippok und seine Berufskollegen gehören zu jenen, denen die Pandemie ein Mehr an Arbeit beschert hat – ganz im Gegensatz zu vielen seiner Mandanten: Unternehmer, die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten, Firmenchefs, deren Betrieb pandemiebedingt geschlossen ist und Selbstständige, die nicht wissen, wie sie ihre laufenden Rechnungen bezahlen sollen.