„Man kann viele Mätzchen machen“, sagt die 20-jährige Katharina Kubel schmunzelnd. Die beiden schlüpfen mit ihren Verkleidungen in verschiedene Rollen. Es sind „die Charaktere, die ich am meisten mag. Wenn mir der Charakter nicht gefällt, macht es mir keinen Spaß“, erzählt Katharina Kubel. Dabei spielt es keine Rolle, ob es trottelige Bösewichte, Superhelden oder normale Schüler sind. Bösewichte findet Katharina Kubel gut. „Ich sehe dann die ganze Zeit richtig genervt aus“, beschreibt Kubel ihr Rollenverhalten. Ihre Freundin Gina Girolami versetzt sich auch gerne in freundliche Charaktere, „die auch alles tun würden, um Leute zu beschützen, die sie lieben“.