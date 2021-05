Schwere Verletzungen hat eine 20-Jährige am Sonntag in Epe erlitten. Die Radfahrerin aus Gronau war gegen 13 Uhr auf der Bergstraße aus Richtung Engbringkamp kommend in Richtung Berger Landweg unterwegs, als sie von einem Auto auf der Kreuzung Vor der Steenkuhle / Bergstraße erfasst wurde. Die Fahrzeugführerin, ebenfalls in Gronau wohnend, war auf der Straße Vor der Steenkuhle aus Richtung Steinfurter Straße kommend in Richtung Gildehauser Damm unterwegs. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle gilt die Vorfahrtsregel Rechts vor links, so die Polizei.