Braucht Gronau eine montessoripädagogisches Angebot? Diese Frage können Eltern nur beantworten, wenn sie wissen, was es mit der Montessori-Pädagogik auf sich hat. Zumindest was den Grundschulbereich angeht, könnte man da mal bei den Nachbarn fragen: In Ahaus ist schon vor elf Jahren die Helene-Helming-Grundschule als Ganztagsschule an den Start gegangen. Nun ist es aufgrund der Coronasituation derzeit schwierig, sich dort mit Lehrerinnen, Eltern und Kindern zu einem Pressegespräch zu treffen. Bereits 2019 hat aber der Redakteurskollege Christian Bödding mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern, einer Mutter und der Schulleiterin ein solches Gespräch geführt. Eine gute Grundlage, auf die wir an dieser Stelle zurückgreifen: Damals berichteten Alva-Mai Blisniewski (damals elf), Mia Mara Müller (seinerzeit elf) und Oskar Brüning (damals zehn) von ihren Erfahrungen an der Helene-Helming-Schule, an der nach der Pädagogik Maria Montessoris unterrichtet wird.