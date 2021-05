„ Für mich war immer klar: Das soll‘s sein. “ Henrike Zinke Der Berufswunsch hielt, und mit der Übernahme des Praxisanteils von Kinderarzt Manfred Müller am Möllenweg 26 am 1. Februar tritt die heute 48-Jährige endgültig in die Fußstapfen ihres Vaters. Dabei setzt die mit ihrer Familie in Epe lebende Fachärztin für Pädiatrie durchaus eigene Akzente – mit viel ehrenamtlichem Engagement, intensivem Familienleben, einem ungewöhnlichen Hobby und den Erfahrungen aus mehreren Jahren als Amtsärztin. Schon von 2010 bis 2013 war Henrike Zinke an zwei Vormittagen in der Woche in Müllers Praxis tätig gewesen, parallel dazu arbeitete sie beim Gesundheitsamt, wo sie etwa Einschulungsuntersuchungen vornahm. Aus dieser Zeit hat sie ein besonderes Interesse an Entwicklungspädiatrie behalten. Damals war sie selbst junge Mutter, hatte zwei kleine Söhne und sich gerade davon verabschiedet, jeden Montag nach Espelkamp zu fahren, um in der Praxis des Vaters zu helfen. Als die Kinder in die Schule kamen, beschränkte sie sich zunächst auf die Stelle beim Gesundheitsamt.