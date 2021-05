Im Schnittpunkt zwischen Gildehauser Moor und der Sandlandschaft der Dinkel, unweit des Dreiländerecks zwischen den Niederlanden, Niedersachsachen und Nordrhein-Westfalen, steht die Anlage des Franziskanerklosters und Gymnasiums St. Antonius. Für viele Menschen aus der Region ist „die Bardel“ eine Selbstverständlichkeit. Als läge das Kloster, das mit dem Namen der Gildehauser Bauerschaft Bardel gleichgesetzt wird, schon immer in diesem Winkel, der eine einzigartige Brücke in die weite Welt bedeutet. Eine Brücke, die 2021 100 Jahre alt wird. Die weite Welt ist für Bardel erst einmal die Beziehung nach Brasilien. Noch immer gehören die Bardeler Franziskaner zur brasilianischen Ordensprovinz St. Antonius. Damit sind sie eine kirchenrechtliche Besonderheit: Kirchenrechtlich gehört diese Wirkungsstätte der Franziskaner in Bardel zu Brasilien, auch wenn Bardel zu Deutschland gehört und auf dem Gebiet des Bistums Osnabrück liegt. Ein Phänomen, das lange geschichtliche Wurzeln hat. Ein Phänomen mit langen geschichtlichen Wurzeln Die ehemals portugiesische Kolonie Brasilien hatte eine wendungsreiche Geschichte. Wegen ihres immensen Reichtums an Bodenschätzen war Brasilien ein Land ausbeuterischer Interessen. Nach der Unabhängigkeit von Portugal hatte es die Einrichtung eines Kaiserreiches gegeben. Die Kirche sollte nach dem Willen der Regierenden eine völlig vom Staat abhängige Staatskirche sein und die religiösen Orden verschwinden, auch um deren Klöster und Einrichtungen verstaatlichen zu können. Seit dem 15. Jahrhundert waren die Orden in Brasilien ein Hort mancher Unabhängigkeiten gewesen. Doch ab 1834 durften sie keinen Nachwuchs mehr aufnehmen. Zu sehr fürchtete die Obrigkeit den Einfluss der Ordensleute durch Seelsorger, Krankenversorgung und Bildung.