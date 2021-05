Einen Marathon zu laufen, das haben sich einige Menschen bereits vorgenommen und auch erfolgreich umgesetzt. Bei 24-Stunden-Laufereignissen wird das Feld derer, die daran erfolgreich teilgenommen haben, schon deutlich kleiner. Das alles reichte Ingo Hoff, Dirk Hallekamp, Marcus Hagemann und Robert Büscher nicht aus. Sie hatten sich vorgenommen, gemeinsam vom Landtag in Düsseldorf über eine 130 Kilometer lange Strecke in unter 30 Stunden bis zum Rock’n’Popmuseum nach Gronau zu laufen und darüber Spenden zu sammeln – und sie haben es geschafft. „Schnapsidee“ vom Stefanus-Tag Entstanden ist die Idee bei einer gemütlichen Zusammenkunft am Stefanus-Tag 2019. Eigentlich sollte der Lauf im vergangenen Jahr bereits starten, doch am Anfang der Corona-Pandemie herrschte große Unsicherheit, sodass das Event in dieses Jahr verschoben wurde. Corona ist zwar immer noch nicht vorbei, es konnte aber ein Rahmen gefunden werden, mit dem der Lauf umgesetzt werden konnte. „So eine Distanz bin ich vorher noch nie am Stück gelaufen“, blickt Marcus Hagemann auf die Wegstrecke zurück, die das Quartett am 22. und 23. April zurückgelegt hat. Er konnte, wie auch seine Laufpartner, auf Marathonteilnahmen zurückblicken.