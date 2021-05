„Ich sehe Licht am Ende des Tunnels“, gibt sich Achim Meyer zuversichtlich. Der 56-jährige Eperaner betreibt seit vier Jahrzehnten das Alte Gasthaus Meyer am Brunnen in Epe, doch 196 Tage ohne Gäste in seinem Lokal, das hat er vorher noch nicht erlebt. Entsprechend groß war gestern die Freude über die lang ersehnte Lockerung. Trübsal blasen war gestern Mit der Öffnung der Außengastronomie in Kreisen mit stabilen Werten unter 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen kehrte wieder etwas Normalität ein. „Regen hin, Kälte her. Für mich war von vornherein klar: Wir öffnen auf jeden Fall. Und wenn auch nur für zwei bis drei Besucher. Trübsal blasen war gestern. Man muss einfach ein Zeichen setzen und deutlich machen, dass es wieder los geht. Ohne Gastronomie ist ein Ort tot“, betont Achim Meyer. Der Grundreinigung seiner Gaststätte folgte am Donnerstag der Aufbau der zum Teil überdachten Terrasse. Am Sonntagnachmittag konnte der Wirt die ersten, wenn auch wenigen Freiluftgäste per Handschlag begrüßen. Etliche, über den Tag verteilte Regenschauer, gespickt mit Hagel und nur wenige Sonnenstrahlen luden nämlich nicht wirklich zum Besuch einer Außengastronomie ein.