Die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen. Jetzt heißt es, auf ausreichend Impfstoff zu hoffen: Die Stadt Gronau plant am 28. und 29. Mai (Freitag und Samstag) zwei Aktionstage, an denen Migranten mit Sprachbarrieren über den Themenkomplex Corona und Impfungen nicht nur beraten, sondern möglichst auch geimpft werden sollen. Großes Informationsdefizit Stadt-Sprecherin Gabi Könemann verweist auf ein großes Informationsdefizit, das in diesem Personenkreis ausgemacht wurde. Dennoch wird das Angebot nicht verpflichtend sein, erklärt sie. Vielmehr gehe es an diesen Tagen darum, den Personenkreis mit Hilfe von Dolmetschern zu beraten sowie Sorgen zu nehmen und gegebenenfalls Vorurteile zu beseitigen.