Auf die Offenen Ganztagsschulen (OGS) an den Grundschulen kommt eine gravierende Veränderung zu. Alle Kinder, die ab dem Sommer 2025 eingeschult werden, sollen einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung erhalten. Einen Referentenentwurf des Ganztagsförderungsgesetzes hat das Bundesfamilienministerium Mitte April bekanntgegeben. Deshalb beschäftigte sich der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema. Eine Besonderheit in Gronau ist, dass sich die OGS und auch die Übermittagsbetreuung (Ümi) von der Basis her entwickelt hat.