Prozess vorm Jugendschöffengericht in Rheine

Gronau/Rheine -

Von Monika Koch

Um sich zu bereichern, sollen zwei Männer aus Laer und Gronau am 25. Mai 2020 einen Überfall auf einen Junkie in dessen Wohnung in Laer geplant und durchgeführt haben. Maßgeblich soll ein 18-Jähriger aus Gronau die Tat begangen haben.