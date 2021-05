Ein niedergelassener Psychiater bot ihm auf Anfrage einen Termin im nächsten Jahr an. Die kassenärztliche Vereinigung verwies ihn an einen Psychiater im Kreis Steinfurt, der angeblich noch Termine frei habe – was sich als Fehlinformation erwies. Lediglich für ein Erstgespräch gab es hier Kapazitäten, nicht aber für eine kontinuierliche Behandlung. Man riet dem Hilfesuchenden zu einer stationären Behandlung, weil dort die Wartezeiten nicht so lang sind. Doch eine stationäre Behandlung kann sich der Gronauer, der zurzeit arbeitssuchend ist, aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten: „Meine Frau hat eine volle Stelle, und wir haben zwei kleine Kinder.“ Fällt er also für die Kinderbetreuung aus, wird der Familie schlimmstenfalls die wirtschaftliche Grundlage entzogen.