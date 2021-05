Im Jahr 2001 hatte sich das Jazzfest längst etabliert, war aus dem alljährlichen Veranstaltungskalender der Stadt überhaupt nicht mehr wegzudenken. Doch im Verlauf der Zeit wurde die Zielrichtung des Festivals neu justiert. In den ersten Jahren war es ein Ereignis, das die Bewohner der Stadt aus dem durch die miserable Wirtschaftslage verursachten Stimmungstief herausholte. Doch das Fest hatte auch eine starke Außenwirkung – verbesserte das ramponierte Image der Stadt in der Region. Immer häufiger wurde mittlerweile der Name Gronau mit Jazzfest assoziiert – auch weit über die Region hinaus. Ramponiertes Image verbessert Theo Eimann als einer der Programmmacher war inzwischen aus dem Organisationsteam ausgeschieden.