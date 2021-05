Die ehemalige van-Delden-Fabrikhalle war ein Provisorium als Austragungsort für das Jazzfest. Sie bot zwar Tausenden Besuchern Platz und hatte bei einigen Gästen ein wenig Kultstatus – doch sie hatte viele Mängel. Bei einigen Gästen hatten sich seltsame Erinnerungen verfestigt: „Macht ihr dat wieder in der komischen Tiefgarage da?“, lautete die Frage eines Anrufers aus dem Ruhrgebiet, der Karten im Vorverkauf ordern wollte. Sorgen wegen mangelnder Sicherheit (was wäre bei einer Massenpanik geschehen?) waren ein Aspekt, der den Arbeitskreis Jazz über Alternativen nachdenken ließ. Doch für Großereignisse mit über 1000 Gästen gab es in Gronau keine geeigneten Räume. Die Lösung: ein riesiges Zelt.