In einer Serie blicken wir auf das Gronauer Jazzfest zurück. Heute geht es um die 15. Auflage vom 26. April bis 4. Mai 2003. 2003 war das Jahr der Landesgartenschau in Gronau. Im Zuge der florealen Großveranstaltung mit einer Million Besuchern gönnte sich die Stadt Gronau eine neue Veranstaltungshalle: die Bürgerhalle als Mehrzweckveranstaltungsort. Endlich hatte das Jazzfest einen zentralen Konzertsaal, der die ständigen Umzüge der Technik vom Zelt zur Aula des Gymnasiums überflüssig machte. „ Die Bürgerhalle wurde in weniger als vier Monaten Bauzeit verwirklicht. “ Elmar Hoff „Die Bürgerhalle wurde in weniger als vier Monaten Bauzeit verwirklicht“, erinnert sich Elmar Hoff. Er wurde erster Geschäftsführer der neuen Kulturbüro GmbH. In diese Gesellschaft in Trägerschaft der Stadt ging 2003 die GbR über, die bislang Veranstalter des Fests war.