Gronau hatte während der Landesgartenschau 2003 die Möglichkeit genutzt, sich von seiner Sahneseite zu präsentieren. Das Jazzfest trug dazu bei – es war mit neun Tagen das bis dato längste. Das Festival ein Jahr darauf dauerte sogar vom 16. bis 25. April – allerdings fand nicht an jedem Tag ein Konzert statt. Dennoch sprengte das Gesamtbudget erstmals die Grenze von 220 000 Euro. Moderate Eintrittspreise Ohne Moos nix los – das gilt auch für den Kulturbetrieb. Dank der zahlreichen Sponsoren blieben die Eintrittspreise für die Konzerte moderat – vor allem im Vergleich zu anderen Festivals dieser Art. Kostenlose Konzertbesuche wie bei den ersten Jazzfesten ließen sich aber angesichts der hohen Programmvielfalt und -qualität schon lange nicht mehr verwirklichen. Auch der legendäre Kneipenabend am Freitag war nicht mehr gratis zu besuchen – was einige Gronauerinnen und Gronauer aus welchen Gründen auch immer übel nahmen. Viele Lauschepper mischten sich unter die Besucher, ohne einen Button erworben zu haben. Um das zu verhindern wurden 2004 die Bahnhofstraße und der Heuss-Platz abgesperrt. Nur mit einem 7,50 Euro teuren Bänchen kam man durch die Sperre.