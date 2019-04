Offene Ohren für die Jungen

Vier Themenblöcke stehen im Fokus des Abends, zu denen sich die jungen Leute im Saal äußern können und sollen: Freizeit, Infrastruktur, das „Zak“ und Sonstiges. „Heute sind Entscheidungsträger hier, die ein Ohr für euch haben“, ermutigt Moderator Johannes Jötten die Gäste im Alter von 14 bis 21 Jahren, die der persönlichen Einladung aus ihrem Briefkasten gefolgt sind.

Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff verspricht, jede Idee des heutigen Forums dem Gemeinderat mit auf den Weg zu geben. Aber er erklärt auch den politischen Prozess, der hinter jedem Antrag steht: „Demokratie heißt, dass viele Leute mitentscheiden, und das dauert manchmal etwas länger.“

Maria Böing , pädagogische Leiterin des Jugendtreffs, und ihre Kollegin Verena Grothe verteilen farbige Karteikarten an den Tischen. In kleinen Gruppen sollen die Jugendlichen kurz ihre Erwartungen und Anregungen notieren. Schnell herrscht eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre. An den Tischen diskutieren die jungen Männer und Frauen, was ihnen wichtig erscheint und aufgeschrieben werden soll: von der „Skaterbahn mit Dach“ über eine „neue Küche fürs ‚Zak‘“ bis zu „mehr Infos von der Politik“ reicht die Wunschpalette.

Aus dem Sammelsurium an Ideen stellt Johannes Jötten die dringlichsten Anliegen zur Diskussion. Eine engere Taktung im öffentlichen Nahverkehr, um auch in den späteren Abendstunden und am Wochenende flexibler in andere Orte zu gelangen, ist ein akutes Thema. „Mehr Cafés oder Kneipen mit einem Musikangebot für Jüngere“ ein ebenso aktueller Wunsch, um die Gemeinde attraktiver zum Bleiben zu gestalten. Das begrüßt auch Franz-Josef Weilinghoff und betont, dass die Verwaltung jeden Interessenten herzlich willkommen heißt, der sich hier gastronomisch niederlassen wolle.

Schnelles Internet und grenzenlose Kommunikation stehen auch auf dem Wunschzettel. Für das freie WLAN im Gemeindegebiet kann die Verwaltung schon positive Aussagen machen: Bereits in den kommenden Monaten soll es zu konkreten Vereinbarungen mit einem Netzanbieter kommen. „Da sind Heek und Nienborg fortschrittlicher als Münster“, kommentiert Moderator Jötten.

Eine heftige Diskussion entspinnt sich beim Thema Informationspolitik. „Wir erfahren oft erst im Nachhinein aus der Zeitung, dass und was im Ort stattgefunden hat“, kritisieren die Jugendlichen. Es hagelt Vorschläge, wie und auf welchen Medienkanälen effektiver kommuniziert werden könne. Kurz angesprochen werden auch Probleme im öffentlichen Raum: Fehlende Mülleimer stören die jungen Leute ebenso wie die teilweise gefährliche Verkehrslage in den Ortsbereichen. Hier appelliert der Bürgermeister ganz pragmatisch und bittet um konkrete Hinweise per E-Mail (info@heek.de) oder in seiner wöchentlichen Sprechstunde (donnerstags 16 bis 18 Uhr).

Nicht jedes Thema kann an diesem Abend angesprochen werden, doch Johannes Jötten

Blick ins gut gefüllte Jugendhaus: Mit rund 60 Teilnehmern war das Jugendforum gut besucht. Foto: Sabine Sitte

verspricht: „Die Sachen sind nicht umsonst gewesen!“ Jede Karte wird an eine Tafel geheftet und noch einmal mit Punkten bewertet. So sollen Prioritäten erkannt werden. Die Ergebnisse des Jugendforums sollen auch zur nächsten öffentlichen Sitzung des Jugendwerks am 23. November (Montag) im „Zak“ vorgestellt werden. Gemeinsam mit der Gemeinde soll dann überlegt werden, was davon kurz, mittel- oder langfristig umgesetzt werden kann.