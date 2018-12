Leon Franzbach ist jetzt bei der Abschluss-Gala in Ottenstein mit einer Medaille und einem Pokal ausgezeichnet worden. An der Aktion hatten rund 350 Acht- bis Zehntklässler der Kreuzschule, Gesamtschule Ahaus, der Anne-Frank-Realschule Ahaus, Gesamtschule Gescher und St.-Felicitas-Schule Vreden teilgenommen. Gesamtsieger aller Schulen wurde Lukas Wilmer (Anne-Frank-Realschule Ahaus). Als Hauptpreis wurde er mit seinen Mitschülern in einer Luxus-Limousine nach Hause gefahren. Durchgeführt wurde die Aktion von drei Firmen, darunter auch MVK Blech- und Metallverarbeitung aus Nienborg.