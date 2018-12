„Jeder kann Musik machen“

Dass die alte Aufführungspraxis mit klassischen Instrumenten neben der hoch technisierten Klangerzeugung existieren wird. Im Gespräch mit WN-Redakteur Martin Borck hat sie den Blick in die Zukunft gewagt.

Aber sind nicht alle Möglichkeiten der Musik schon ausgereizt? John Cage hat der Stille ein musikalisches Denkmal gesetzt und den Zufall in die Komposition eingeführt. In Halberstadt läuft seit 2000 das auf 635 Jahre ausgelegte, langsamste Musikstück der Welt. In den 20er-Jahren begann man, Geräusche in die Musik zu integrieren – was soll noch kommen?

Valentin: Auch in der Musik stellt die Digitalisierung mittlerweile eine eigene Ebene dar. Viele Musiker denken gar nicht mehr in analogen Maßstäben, die später digitalisiert werden, sondern von vorneherein digital. Wenn man im Digitalen Musik, Bild und Bewegung in virtuellen Räumen verbindet, erschließen sich ganz andere Kanäle und Möglichkeiten der Komposition und Wahrnehmung. Computerspiele sind da ein Feld, das hoch dynamisch ist und sich verblüffenderweise künstlerisch als durchaus wertvoll erweist. In dem Zusammenhang gibt es unendliche Möglichkeiten, Klang zu erzeugen und auf digitaler Ebene Kombinationen zu bauen und Räume zu entwickeln, die wir uns im Analogen gar nicht vorstellen können. Digitalisierung bietet auch neue Teilhabemöglichkeiten. In den entwickelten Ländern ist praktisch jeder online. In 50 Jahren werden es vermutlich 100 Prozent der Weltbevölkerung sein. Dann hat jeder ein Smartphone oder ein wie auch immer geartetes Nachfolgegerät. Das Potenzial solcher Geräte, Musik zu machen, ist dadurch dann jedem gegeben. Schon heute wird an Schulen mit Smartphones Musik gemacht. Es gibt Smartphone-Orchester, es eröffnen sich viel mehr Möglichkeiten, musikalisch zu interagieren.

Wobei ja sogar schon spekuliert wird, dass es künftig eine Art Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn gibt . . .

Valentin: Diese Vorstellung mag ich nicht, aber wir sind dem schon sehr nahe. Schon jetzt gibt es erste Forschungen, durch digitale Geräte auch Menschen mit größeren körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen das Musizieren zu ermöglichen.

Wird es die klassischen Instrumente denn künftig noch geben?

Valentin: Man schätzt ja auch das Buch und ist trotzdem online. Ich bin sicher, dass auch weiterhin akustische Instrumente feinster Qualität gespielt werden und es sogar eine Ausweitung geben wird. Instrumente anderer Kulturen werden eine Rolle spielen. Es wird neue Musizierformen ergeben, die ich jetzt schon in meinem Umfeld wahrnehme. Da gibt es Kombinationen, von denen man zuerst denkt: Das passt ja gar nicht. Arabische Musik mit ihren sogenannten Kommatönen kombiniert mit unseren klassischen westlichen Instrumenten. Plötzlich wird die Mehrstimmigkeit von den östlichen Kulturen entdeckt, die dort bislang nicht praktiziert wurde. Es existieren hybride Formen und Ausprobierereien. Das wird auf lange Sicht nicht nur aus political correctness – also um interkulturelle Freundschaft zu demonstrieren – heraus geschehen, sondern aus klanglicher Neugierde. In 50 Jahren wird das sich weiter entwickelt haben. Einige Komponisten in der Neuen Musik werden dieses Interkulturelle mitdenken. Die Musikinteressierten werden vielleicht viel mehr die Feinheiten jenseits der üblichen Dur- und Molltonleitern beachten und die Mikrotonalität entdecken.

Birgt diese Interkulturallität nicht auch die Gefahr, dass auf lange Sicht daraus ein Einheitsbrei entsteht?

Valentin: Die Gefahr eines exotischen „Alles darf mit allem“ ist gegeben. Wenn beim Zusammenspiel nicht die Musik im Vordergrund steht, sondern der Gedanke „Wir verbrüdern uns und deswegen machen wir alles mit allen zusammen“ – dann kann die Qualität leiden. Darum ist es von großem Interesse, dass Musiker und Musikgruppen ihre eigenen kulturellen Strömungen weiterverfolgen. Nehmen wir zum Beispiel ein türkisches Baglama-Orchester, das normalerweise einstimmig spielt. Wenn die Musiker die Mehrstimmigkeit für sich entdecken, wenn sie auf einmal zwei- oder dreistimmig spielen – dann ist das für sie der Flash schlechthin, auch ohne dass weitere Instrumente dazu kommen. Das ständige Vermixen von allem gibt es – doch ich sehe auch diese gegenläufigen Tendenzen.

Welche Folgen wird die Digitalisierung noch haben?

Valentin: Sie steckt voller Potenziale. Begonnen hat die Entwicklung schon mit Techno und House: Die jungen Leute haben Musik gemacht, ohne jemals formalen Musikunterricht erhalten zu haben oder Noten zu beherrschen. Die haben sich an den Computer gesetzt, Sounds und Soundspuren entwickelt, kombiniert und gekoppelt – komplett voraussetzungslos, nur mit der Fähigkeit, mit Software umzugehen. Dabei sind tolle Sachen herausgekommen. Diese Musiker sind auf der Suche nach dem optimalen Sound. Die Beschäftigung mit Klängen sensibilisiert auch das Hören, verbessert die Hörqualität. Genauer hinhören bedeutet, dass das Wahrnehmen des anderen und dessen Klangäußerungen – auch die sprachlichen – besser funktioniert. Meine visionäre Hoffnung ist, dass das dazu führt, dass wir durch die Beschäftigung mit Musik auch sprachlich zu einem anderen Verständnis kommen. Das gilt auch für Aussprache: Indem man sich bemüht, zum Beispiel ausländische Namen richtig auszusprechen, zeigt das eine Wertschätzung für das Gegenüber.

Ihre Vision geht also auch in eine pädagogische und psychologische Richtung? Dass Musik nicht nur eine unterhaltende Funktion hat, sondern auch mit Denken?

Genau. Wenn jemand am Computer Klänge erzeugt, fängt er an, aus einer inneren Vorstellung heraus etwas zusammenzubauen und das mit seiner Vorstellung in Übereinstimmung zu bringen. Das ist eine Form von künstlerischer Arbeit. Durch die technischen Medien haben wir unglaubliche Möglichkeiten. Diese Klangerzeugung kann wiederum mit analogen Instrumenten verbunden werden. Damit wären wir wieder bei der Frage am Anfang: Wir befinden uns heute in einem Spannungsfeld zwischen extremer Festlegung einerseits und extremer Freiheit – wie bei John Cage. Das wird so bleiben. Weil Komponisten alles Recht der Welt haben, genau und dezidiert festzulegen, was wie klingen soll. Auf der anderen Seite gibt es Komponisten, die mit Konzepten arbeiten, die letztendlich eine Spielgrundlage darstellen, für die das Ensemble aber selbst die Klänge entwickelt. Wir haben schon jetzt einen Aufschwung an Improvisationsorchestern und Formaten wie dem Soundpainting: Dabei versucht ein Mensch, eine Klangvorstellung mit einem improvisierenden Ensemble zu verwirklichen. Kinder sind darin richtig gut. Sie wollen die Klangvorstellung auch umgesetzt hören. Die Klarinetten sollen die kurzen Töne spielen, die Streicher die langen. Alles jenseits von Noten. Das hat mitunter auch eine große künstlerischer Kraft – geht aber auch mal daneben – doch das darf es ja auch.

Man muss also spielen – in des Wortes doppelter Bedeutung?

Ja. Wenn ein Pianist in einem klassischen Klavierkonzert spielt im Sinne von: „auch Risiken eingehen“, dann wissen wir als Konzertkenner das sehr zu schätzen. Wenn er aber auf Nummer sicher spielt, dass bloß nichts schief geht, ist es langweilig.

Ist mit digitalen Möglichkeiten nicht auch die Gefahr verbunden, dass Nutzer versuchen, alles alleine zu machen, anstatt mit anderen zu Musizieren?

Valentin: Angebote beispielsweise auf Youtube ermöglichen jedem einzelnen zu lernen, wie a-Moll oder G-Dur auf der Gitarre gespielt wird. Und dann macht man seine Sache selbst. Diese Angebote werden immer stärker angenommen. Sie stellen eine Art von Emanzipation dar, die nicht immer zu qualitativen Höhenschwüngen führt. Doch dadurch haben kreative Geister, die auch mal quer denken, größere Chancen als früher, ihr Ding zu machen. Der Fokus unserer Mentoren-Ausbildung für Schüler, die wir im nächsten Jahr beginnen werden, liegt aber auf Ensemblearbeit jeder Art: in einer Band, im Chor, in einem Orchester, auch die neuen Formen des Ensemblespiels mit digitalen Medien werden dabei sein. Das Interaktive, die Kommunikation in musizierender Form, wird immer mehr Menschen begeistern. Dieser Aspekt wird sogar immer wichtiger, eben weil wir in einer individualisierten Gesellschaft leben mit immer mehr alleinstehenden Menschen, die immer einsamer werden. Auf die sich daraus ergebenden Fragen ist Musik ebenfalls die Antwort. Ein Beispiel: Bei Köln wurden Mitglieder für einen Chor gesucht. Mindestalter 70 Jahre. Die Organisatoren wurden überrannt: Über 200 Leute wollten mitmachen. Auch auf dem Feld Musik und Alter sind wir unterwegs. Ein weiteres Stichwort sind die ganz Jungen. An 27 Orten in ganz NRW bieten wir Fortbildungen und Tagungen für Kita-Erzieherinnen an. Jede Erzieherin, die es möchte, kann Musik vermitteln. Das ist mehr eine Haltung als eine Ausbildung.

Wo sehen Sie als Leiterin die Zukunft der Landesmusikakademie? Wird sich im Seminarprogramm etwas ändern?

Definitiv. Wir hatten neulich schon einen Kurs zum Thema „App-Musik“. Es gibt hervorragende Apps, die durch raffinierte Funktionen Kreativität ermöglichen. In diesem Bereich gibt es für Pädagogen Schulungsbedarf. Da sehe ich eine Aufgabe. Außerdem haben wir gerade die Genehmigung des Schulministeriums erhalten, 15- und 16-Jährige zu Musikmentoren ausbilden zu können, die ab Ende 2019 an ihren Schulen alles unterstützen, was mit Musik zu tun hat. Einen Schwerpunkt ihrer Aufgabe stellt der Umgang mit digitalen Medien dar. In dem Zusammenhang wollen wir ein App-Orchester erproben. Dadurch wird bei Jugendlichen Interesse am Musizieren geweckt, die bisher gar nicht daran gedacht haben. Die Botschaft lautet: Jeder kann Musik machen, wenn er möchte. Jeder ist in der Musik willkommen und findet seine Art des Ausdrucks. Über seinen Rechner oder seine Stimme, über Instrumente oder wie auch immer.