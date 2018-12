Das Jahr ist noch nicht ganz rum, da rückt schon das nächste Oktoberfest in Nienborg am 2. Oktober (Mittwoch) ins Blickfeld. Eintrittskarten können für 15 Euro bei freier Platzwahl bereits jetzt bei allen Geldinstituten in Nienborg und Heek sowie bei der Gemeindeverwaltung im Kulturbüro gekauft werden. Veranstaltet wird das Oktoberfest vom Musikverein Nienborg.