Umspannwerk: Rat versagt Genehmigung

Windräder in Schöppingen, Umspannwerk auf Heeker Grund: Dieser Plan der Bürgerwind Schöppingen-Strönfeld GmbH stößt vielen Heeker Ratsmitgliedern sauer auf. Vor allem deshalb, weil sie erst Ende November in der Bauausschusssitzung von dem Vorhaben erfuhren, während die Windräder längst im Bau sind und schon Mitte nächsten Jahres ans Netz gehen sollen. Deshalb waren in der Ratssitzung am Mittwoch nicht nur Windpark-Geschäftsführer Josef Berghaus zu Gast, sondern auch Benjamin Rotherm und Thorsten Franke von der BB Wind Projektberatungsgesellschaft.

Dabei stören die Ratsmitglieder mehrere Dinge. Erstens das generelle Vorhaben, ein solches Umspannwerk in Heek statt in Schöppingen zu errichten. Geht es nach den Windparkbetreibern, soll es im Kreuzungsbereich der Wirtschaftswege Düstermühlenweg/Am Blömerbach auf einer Fläche von 50 mal 15 Metern errichtet werden. Hierfür hatten die Windparkbetreiber dem Kreis im Oktober eine fünfseitige Begründung vorgelegt, die zu dem Ergebnis kommt, dass der beantragte Standort des Umspannwerkes „alternativlos“ sei.

In dem Schreiben stellen die Windparkbetreiber unter anderem dar, dass das bereits vorhandene Umspannwerk „Station Schöppingen WP“ für ihre Belange nicht ausreichend Kapazitäten habe und in dem vorgesehen Gebiet nur der angedachte Zuschnitt möglich sei. Das erläuterten Benjamin Rotherm und Thorsten Franke von BB Wind nochmals in der Ratssitzung. Von der Technik her müsse man immer möglichst dicht an einem Mast ein Umspannwerk bauen, sagte Franke. Westlich liege zudem die Straße, östlich das Landschaftsschutzgebiet. Zudem laufe östlich noch die Ferngasleitung durchs Feld, der man nicht in die Quere kommen dürfe. „Wir haben im Umkreis von zig Kilometern gesucht“, sagte Rotherm. Das sei nunmehr die einzige Möglichkeit.

Zweitens halten die Ratsmitglieder die geplante Einfriedung für unzureichend. Das Umspannwerk ist direkt an der Straße geplant, was bedeuten würde, dass das Umspannwerk zur Straße hin nicht mit Grün verdeckt werden könnte. Stattdessen ist hier ein über zwei Meter hoher Zaun geplant. „An dem Zaun könnten wir Efeu hochranken lassen“, sagte Rotherm. Im Norden und Osten sei eine Eingrünung mit einer Hecke möglich.

Drittens wies Franz Epping (CDU) auf die Verkehrssituation auf den Wirtschaftswegen hin, die dann einem Nadelöhr gleichen würde, wenn an der einen Seite noch ein mindestens 50 Meter langer Zaun stünde. „An der anderen Seite der Straße liegt bereits die Open-Grid-Leitung, der Wirtschaftsweg ist nicht erweiterbar. Wie soll landwirtschaftlicher Gegenverkehr da noch ausweichen können? Der Standort ist äußerst ungünstig.“ Diese Frage sei innerhalb des Genehmigungsverfahrens für den Bau bislang nicht Thema gewesen, sagte Rotherm.

Und zuletzt empfinden die Ratsmitglieder die Informationspolitik als völlig unzureichend. Sie erfuhren erstmals Ende November im Bauausschuss von dem Vorhaben. Auch Bauamtsleiter Herbert Gausling machte deutlich, dass die Gemeindeverwaltung über die konkreten Planungen erstmals im Oktober in Kenntnis gesetzt worden sei. Zwar sei im Februar mal über einen solchen möglichen Plan gesprochen worden, „aber schon da habe ich gesagt, dass das eine kritische Stelle dort ist“, so Gausling. Dann habe man mehrere Monate keine Informationen mehr erhalten und schließlich nur die Anfrage einer Firma, die Kabel verlegen wollte.

Nicht nur Mario Strehlow (CDU) betonte, dass sich die Ratsmitglieder „überrumpelt“ fühlen: „Ich kann nicht verstehen, dass Sie so kurzfristig mit dem Thema um die Ecke kommen“, sagte Strehlow. „Das mag rechtlich in Ordnung sein, hat aber nichts mit der Kommunikation mit den Bürgern zu tun.“ Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhard Brunsch sagte: „Wir fühlen uns überfahren. So fühlen wir uns nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, die alle zufrieden stellt. Dafür brauchen wir mehr Fleisch.“

Daher entschieden sich die Ratsmitglieder am Mittwoch dafür, ihr Einvernehmen für die Genehmigung vorerst „zu versagen“, wie es baurechtlich heißt. Sie sprachen sich also zunächst gegen die Genehmigung aus, wollen die Planungen aber in der Ratssitzung Ende Januar erneut diskutieren.