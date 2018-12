Der Rat der Gemeinde Heek hat zusammen mit der Sparkasse Westmünsterland am Mittwochabend in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr den Ehrenamtspreis 2018 an die Organisationen „Familie in Not“ (Nienborg) und „Dienst am Nächsten“ (Heek) verliehen.

Beide karitativen Einrichtungen helfen schnell und unbürokratisch jenen Menschen, die in Armut geraten sind oder einen anderen Notfall haben. Die Urkunden nahmen für die von Anni Rosery gegründete Organisation „Familie in Not“ Elisabeth Voß, für „Dienst am Nächsten“ Irmgard Laarveld entgegen. Es gratulierten Sparkassen-Geschäftsstellenleiter André Könning und Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff. Beide Einrichtungen teilen sich das von der Sparkasse gestiftete Preisgeld über 1500 Euro.