Der Realsteuerhebesatz für die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke steigt von 217 auf 223 v.H., jener für die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke von 429 auf 443 v.H. Auch der Gewerbesteuer-Hebesatz erhöht sich von 417 auf 418 v.H. Hintergrund ist das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 des Landes Nordrhein-Westfalen. Darin gibt es eine Erhöhung der fiktiven Hebesätze. „Zum Haushaltsjahr 2016 hat die Gemeinde ihre Realsteuerhebesätze an die fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetztes angepasst. In der damaligen Beratung wurde angeregt, die Realsteuerhebesätze an die Entwicklung der fiktiven Hebesätze zu koppeln“, hieß es hierzu in der Vorlage. Daher schlug die Verwaltung vor, auch weiterhin so zu verfahren und bekam dafür das einstimmige Votum der Ratsmitglieder.