Zu wenig Personal, zu hoher Druck

Gertrud Kösters Tochter ist mittlerweile 25 Jahre alt, sie ist gehörlos geboren und hat geistige wie auch körperliche Einschränkungen. Zunächst ging sie als Kind nach Münster zu einer Schule für Schwerhörige, doch wohlgefühlt hatte sie sich dort nicht. Sie sei gemobbt worden, verbrachte schließlich ein halbes Jahr zu Hause, weil sie nicht mehr in die Schule nach Münster wollte. Von da an ging sie zur Johannisschule nach Gronau, einer Förderschule für geistige Entwicklung. Von da an wurde es besser. Auch die Töchter von Petra Schlichtmann und Agnes Kösters haben diese Schule besucht. „Dort werden die Kinder fürs Leben stark gemacht und keinem so hohen Leistungsdruck ausgesetzt“, sagt Petra Schlichtmann. Das war auch für Agnes Kösters wichtig, deren Tochter mittlerweile 42 Jahre alt ist und weder lesen noch schreiben kann. Dafür habe sie ein redseliges Organ, sagt die Mutter und lacht. Und genau so wurde sie an der Johannisschule auch angenommen. Besonders die Struktur und die auf sie zugeschnittene Unterstützung habe den Kindern dort gut getan.

Abgesehen von den fehlenden Fachkräften an den Regelschulen sehen die Mütter noch ein anderes Problem: andere Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder nicht genug gefördert werden, wenn auch Schüler mit Handicap in der Klasse sind. „Bislang geht alles von außen nach innen. Dabei müsste der Inklusionsgedanke von innen kommen“, sagt Petra Schlichtmann. Mittlerweile arbeiten die drei Töchter in den Caritaswerkstätten in Langenhorst. Alle fühlen sich dort wohl und gehen jeden Tag gerne zur Arbeit.

Mit Blick auf die aktuelle Inklusionsdebatte sagt Gertrud Kösters: „Den Kindern und Eltern werden leere Versprechungen gemacht.“ Es würden Hoffnungen geweckt, die nicht der Realität entsprächen. Dafür gebe es nicht nur zu wenig fachlich ausgebildetes Personal an den Schulen, auch der Druck dort sei viel zu hoch – und das schon für nicht beeinträchtigte Schüler. Die Mütter würden sich zwar wünschen, dass Inklusion an der Regelschule in Zukunft klappt. Nur fehlt ihnen bislang der Glaube daran.