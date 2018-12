Besonders an weiterführenden Schulen findet Inklusion bislang nur in wenigen Klassen hat. Die Mutter Kerstin Harpering aus Ahaus und ihre Tochter Ayla-Marie, die das Down-Syndrom hat, haben sich davon indes nicht abschrecken lassen. Kerstin Harpering gehörte zu jenen Eltern, die die Montessori-Schule in Ahaus mitgegründet haben. Mittlerweile ist ihre Tochter von dort gewechselt und geht in die siebte Klasse der Anne-Frank-Realschule. Stundenweise ist dort ein Sonderpädagoge dabei, zudem hat sie eine Schulbegleiterin. „Ayla-Marie ist gut in der Klasse aufgenommen worden“, sagt Kerstin Harpering. Zwar verschweigt sie nicht, dass ihrer Tochter in den Pausen manchmal die sozialen Kontakte fehlen. Trotzdem fühlt sich die 14-Jährige an der Realschule wohl. „Ayla-Marie war immer schon sehr ehrgeizig“, sagt ihre Mutter. Sie kann lesen und schreiben, und wenn Lernüberprüfungen anstehen, bekommt sie eine eigene Klassenarbeit ausgearbeitet.