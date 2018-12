Aktion Sterntaler sehr gut angenommen

Heek/Nienborg -

Unter dem Motto „Ein Geschenk für jeden“ war die Bürgerstiftung Heek/Nienborg mit der Aktion „Sterntaler“ erstmals auf dem Heeker Weihnachtsmarkt vertreten. Die Idee war, dazu beizutragen, dass allen Mitmenschen aus Nienborg, Ahle und Heek - insbesondere Kindern und älteren Menschen - zu Weihnachten ein Wunsch erfüllt werden sollte. Unter Federführung von Kerstin Schulten, Initiatorin der Aktion, und Arnold Terliesner, Projektleiter der Bürgerstiftung, wurden von allen caritativen Einrichtungen in Heek sowie von Schulen und Kindergärten insgesamt 98 anonyme Wünsche eingesammelt und auf Sterne übertragen. Mit diesen Sternen wurde ein „Weihnachtsbaum“ geschmückt, der während auf dem Stand der Bürgerstiftung aufgestellt wurde. Spender konnten einen Stern abnehmen, das Geschenk besorgen und es an zwei Sammelstellen abgeben. Fazit: Alle 98 Sterne wurden abgenommen. Bis auf vier wurden alle Geschenke, also 94 an der Zahl, in den Sammelstellen abgegeben.