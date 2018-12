Mit 79 Stundenkilometern statt der erlaubten 50 km/h hat die Polizei einen Autofahrer auf der Hauptstraße in Nienborg geblitzt. Das war die höchste innerörtliche Tempoüberschreitung, die die Polizei in der Weihnachtswoche im Nordteil des Kreises Borken festgestellt hat. An elf Messstellen im Kreisgebiet überprüften die Beamten 3166 Fahrzeuge. Dabei fuhren weniger als fünf Prozent zu schnell.

Insgesamt 151 Fahrer überschritten das Tempolimit. Elf Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. In den übrigen 140 Fällen wurden vor Ort Verwarnungsgelder fällig beziehungsweise Zahlscheine ausgehändigt oder zugestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Weihnachtswoche weniger kontrolliert, verhältnismäßig wenige Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und diese auch noch im kleineren Ausmaß als üblich.