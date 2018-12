Heek wächst weiter

Heek wächst und wächst. Schon im vergangenen Jahr ist die Einwohnerzahl um 82 Personen gestiegen, auch 2018 setzt sich dieser Trend fort. Am Stichtag 28. November 2018 wohnten 8704 Personen in der Gemeinde, das sind 113 mehr als im Vorjahr. Das teilte die Gemeindeverwaltung im kürzlich erschienenen Rathausspiegel mit.

Die Geburtenzahl war 2018 mit 90 Lebendgeborenen so hoch wie seit 2009 nicht mehr. Da hatte es noch 99 Geburten geben, während es 2017 nur 76 waren. Da die Zahl der Gestorbenen mit 68 fast konstant geblieben ist, hat die Gemeinde 2018 einen Geburtenüberschuss von 22 Personen verzeichnet.

Ebenso wirken sich die Wanderungsbewegung positiv auf die Heeker Bevölkerung aus. 2018 gab es 473 Zuzüge, denen stehen 382 Fortzüge entgegen. Das macht ein Plus von 91 Personen. Dabei spielen wohl weiterhin die Flüchtlinge eine große Rolle. Nach Angaben der Gemeinde sind 2018 insgesamt 39 neue Flüchtlinge Heek zugewiesen worden. Dabei handelt es sich um Flüchtlinge, die aus Landesunterkünften gekommen sind und sich im laufenden Asylverfahren befinden. Viele davon mussten oder müssen aufgrund der Dublin-Verordnung in naher Zukunft allerdings wohl in ein anderes EU-Land abgeschoben werden: jenes, in das sie zuerst eingereist sind.

Aktuell leben in Heek rund 45 Flüchtlinge, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, bei 17 Flüchtlingen wurde der Asylantrag bereits abgelehnt. Diese werden derzeit geduldet. 16 von diesen insgesamt 62 Flüchtlingen gehen derzeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach oder absolvieren eine Berufsausbildung. Hinzu kommen 66 anerkannte Flüchtlinge, die in Heek wohnen.

Inwiefern sich das Bevölkerungswachstum auch finanziell für die Gemeinde Heek auszahlt, ist pauschal nicht so einfach zu sagen, wie Kämmerer Heinz-Gerd Lenfers auf Nachfrage sagte. „Bei den Schlüsselzuweisungen ist eine höhere Einwohnerzahl immer besser“, sagte Lenfers. Denn hier ist für die Höhe der Zuweisungen die Einwohnerzahl ein Berechnungskriterium. 2018 erhielt die Gemeinde Heek erstmals wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 960 000 Euro. Auch für 2019 geht sie von weiteren Schlüsselzuweisungen aus, die allerdings wohl geringer ausfallen als in diesem Jahr.