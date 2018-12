Der erste Schnee mit 41 Jahren

„Everything ist different!“, sagt Leo Wolbeck und lacht. Für den Brasilianer ist in Nienborg alles anders, neu und ungewohnt. Seit dem 3. Oktober wohnt er bei seinem Cousin Herbert Wolbeck im Haus direkt an der Landfleischerei, Deutsch spricht er bislang nur wenige Worte. Und auch abseits der Sprache ist er es nicht gewohnt, in einem so kleinen Ort zu wohnen. Sein eigentliches Zuhause ist in Maceió in Brasilien, eine Stadt direkt an der Atlantikküste mit rund einer Million Einwohnern. Und wenn es dort nach Leo Wolbecks Worten „kalt ist“, sind das 18 Grad über Null.

Dabei hat Leo Wolbeck deutsche Wurzeln. Sein Vater – der Onkel des Nienborgers Herbert Wolbeck – ist 1961 als Pater nach Brasilien ausgewandert, hat dort schließlich sein Kirchenamt aufgegeben und geheiratet. Gemeinsam haben seine Frau und er drei Töchter sowie einen Sohn bekommen – den heute 41-jährigen Leo Wolbeck. Doch schon als Leo fünf Jahre alt war, starb sein Vater, seine Mutter nur drei Jahre später. Also kümmerten sich die Schwestern in Brasilien um ihren Bruder, bis er alt genug war, um zu arbeiten.

Seine in Deutschland weilenden Onkels, Tanten, Cousinen und Cousins kannte er lange nur von Fotos. Immer wieder suchte Leo Wolbeck dann im Internet nach seinen Verwandten, das Netzwerk Facebook half ihm schließlich dabei, mit Herbert Wolbecks Tochter Kontakt aufzunehmen. Und nun sitzt er an dessen Küchentisch und erzählt von seinen bisherigen Erfahrungen in dem so ungewohnten Umfeld.

Erst zweimal war Leo Wolbeck bislang in Deutschland. 1981, als sein Opa Goldene Hochzeit feierte, – „daran erinnere ich mich nur noch von Fotos“ – ,dann noch einmal 2015 in Schwäbisch-Hall am Goethe-Institut. Nun ist es sein drittes Mal in Deutschland. Für wie lange? Leo Wolbeck zuckt mit den Schultern. Dauer offen, den Rückflug hat er bislang noch nicht gebucht. Dafür hat er einen deutschen wie brasilianischen Pass in der Tasche, auch einen internationalen Führerschein trägt er stets mit sich.

Denn der Brasilianer möchte durchaus länger bleiben, sofern alles so klappt, wie er es sich vorstellt. Im Januar will er einen Deutschkurs bei der Volkshochschule beginnen, ebenso überlegt er, Kurse am Berufskolleg zu belegen. In Brasilien hat er lange im Bereich Bauingenieurswesen und Logistik gearbeitet, „aber derzeit sind keine guten Zeiten dort“, sagt Leo Wolbeck und erzählt von dem Zusammenbruch der Logistikfirma, bei der er bislang beschäftigt war. Trotzdem hat er die Zuversicht nicht verloren, wieder Arbeit zu finden, wenn er nach Brasilien zurückkehrt.

Doch nun will er zunächst einmal seine deutschen Verwandten näher kennenlernen. Nicht nur von väterlicher Seite hat er – in der Bundesrepublik verteilt – Wurzeln. Auch sein Opa mütterlicherseits wuchs in Plattenberg in Deutschland auf und kam schließlich nach dem Ersten Weltkrieg nach Brasilien.

Zu entdecken gibt es für den Brasilianer hierzulande also so einiges. Anfang Dezember hat Leo Wolbeck zum ersten Mal Schnee gesehen. Aus Brasilien, wo es nur Sommer und Regenzeit gibt, kennt er dieses Naturphänomen nicht. Und während er von Tag zu Tag etwas Neues kennenlernt, ist vielen Nienborgern sein Name längst ein Begriff, wie Leo Wolbeck grinsend erzählt. Internationale Gäste hat man dort eben nicht alle Tage.