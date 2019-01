RWN bietet erstmalig Faszientraining

Den Startschuss macht die Seniorensportgruppe in der Ambulanten Sozialstation der Caritas Pflege und Gesundheit Heek, Up’n Hoff 17. Hier heißt es montags um 10 Uhr „Bewegt älter werden“.

Am Montagnachmittag sind die Jüngsten mit ihren Erziehungsberechtigten von 16 bis 17 Uhr zum „Mutter-Kind-Turnen“ in der Sporthalle eingeladen.

Rücken-Funktionsgymnastik für Männer steht montags von 18.30 bis 20 Uhr auf dem Programm. Direkt im Anschluss ist die Frauentanzgruppe bis 21 Uhr in der Halle aktiv.

Dienstags heißt es von 8 bis 9 Uhr in der Sporthalle an der Bischof-Martin-Grundschule „Fitnesssport mit Musik“. Geboten wird ein Training für Frühaufsteher, die bei Musik Spaß an Bewegung haben. Mit Elementen aus dem Steppen und klassischen Aerobic-Übungen wird das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht. Für zehn Sportstunden beträgt die Gebühr 25 Euro für Mitglieder und 50 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldungen nimmt Ramona Lammers entgegen, ✆ 02568 9349339.

Körper, Geist und Seele werden dienstags von 18 bis 19.30 Uhr bei Yoga ins Gleichgewicht gebracht. Auch hier kostet die zehnmalige Teilnahme für Mitglieder 25 Euro und für Nichtmitglieder 50 Euro.

Von 20 bis 21 Uhr treffen sich in der Sporthalle dienstags Frauen zur Frauengymnastik.

Frühsport steht jeden Mittwoch an. Um 9 Uhr erfolgt der Startschuss zum Walking/Nordic Walking am Rentnerstübchen in der Bauerschaft Wichum.

Um 16.30 Uhr findet mittwochs das Kinderturnen für Drei- bis Vierjährige und um 17.30 Uhr für Fünf- bis Sechsjährige statt.

„Funktionsgymnastik für den Rücken“ für Frauen gibt es mittwochs von 19 bis 20 Uhr in der Sporthalle.

Die Badminton-Gruppe geht mittwochs von 20 bis 22 Uhr in der Heeker Sporthalle ihrem Hobby nach.

Erstmalig am Donnerstag (10. Januar) findet das Faszientraining mit Anne Schulze-Wilmert von 8.30 bis 9.30 Uhr in der Halle an der Grundschule statt.

In vier verschiedenen Gruppen ist am Donnerstag Kindertanzen angesagt. Um 15.30 Uhr tanzen die Sechs- bis Achtjährigen, von 16.15 bis 17 Uhr die Vier- bis Sechsjährigen, von 17 bis 17.45 Uhr die Acht- bis Elfjährigen und von 17.45 bis 18.30 Uhr die Teens.

Donnerstags wird zudem von 19 bis 20 Uhr Zumba geboten. Der einstündige Body-Workout-Kurs beginnt um 20 Uhr. Die beiden Kurse finden ebenfalls in der Nienborger Sporthalle statt. Anmeldungen für diese Kurse nimmt Anne Schulze-Wilmert entgegen. Die Kosten für die Kurse mit jeweils zehn Übungseinheiten betragen für Vereinsmitglieder 25 Euro und für Nichtmitglieder 50 Euro.

Weitere Informationen erteilt Anne Schulze-Wilmert, Obfrau der Breitensportabteilung, telefonisch, ✆ 02568 1375.