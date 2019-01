Der Emeritus, der erst seit zwei Jahren in Metelen lebt und sich dort vor allem in der Altenseelsorge engagierte, geht zurück nach Heek. Am 20. Januar (Sonntag) wird ihn die Metelener Gemeinde nach der 10.30-Uhr-Messe bei einem Empfang im Pfarrzentrum Oase verabschieden.

Ob es einen Nachfolger für Schultewolter geben wird, steht in den Sternen. „Die Pensionäre können sich ihren Wohnort selber aussuchten“, sagte Stapper, der das Wirken Schultewolters in der Gemeinde heraushob. Gerade im Bereich der Kranken- und Altenseelsorge, in Form von Haus- und Geburtstagsbesuchen, aber auch im Predigtdienst und bei Beerdigungen sowie bei Eucharistiefeiern im St.-Ida-Haus sei der Geistliche aktiv gewesen. „Er ist humorvoll und war beliebt“, bedauert Stapper den Fortgang des Seelsorgers.