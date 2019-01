Da stehen sie, die Waisen aus dem Morgenland, zu dem an diesem Wochenende auch Nienborg gehörte. Nur einige Gesichter sind nach alter Tradition geschwärzt, aber auf jedem Gesicht lassen sich Freude und Stolz ablesen. Die farbenfrohen Gewänder verbergen die warmen Wintersachen, in die sich die kleinen Könige eingemummelt haben. Daran tun sie gut, denn auch leichte Plusgrade fühlen sich ganz schön kalt an, wenn man an einem Januartag auf der Straße unterwegs ist. Auch ihre goldenen Kronen trotzen dem westfälischen Winterwetter und leuchten mit den Sternen um die Wette. In Nienborg machten sich über 50 Sternsinger auf den Weg, um den Menschen den lateinischen Segen 20+C+M+B+19 (Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus) zu bringen. Nach der heiligen Messe Aussendungsfeier mit Pater Joy stellten sich die vielen „Heiligen Drei Könige“ für ein Foto auf, bevor es nach einer Stärkung bei Brötchen und Kakao dann zu Fuß in die vielen Bezirke ging, um den Menschen den Segen zu bringen und ein frohes neues Jahr zu wünschen.