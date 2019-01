Schnacken und Schnesen schnitzen

Heek -

Wo kommen eigentlich die Schnesen her? Wer diese Frage beantworten will, muss sich an Hermann Sundermann wenden. Fast alle Schnesen, die beim Schlöffken im Umlauf sind, sind durch seine Hände gegangen. Seit 17 Jahren schnitzt und verkauft er die Stöcke, an denen beim Fest die Mettwürste hängen. Mal in Eigenregie, mal mit Verstärkung der Kollegen vom Heimatverein. Auch in diesem Jahr trifft sich eine Gruppe des Heimatvereins zum Schnesen-Schnitzen. Und wie alles beim Schlöffken wird auch das zum Ritual.