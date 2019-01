Ende vergangenen Jahres hat das Café Burg Hohes Haus seinen Betrieb eingestellt, wie es dort nun weitergeht, steht noch nicht fest. Das sagte jetzt auf WN-Anfrage Diederik von Bönninghausen von der Stiftung Burg Hohes Haus. „Leider hat es mit dem Ringburgcafé wirtschaftlich nicht geklappt. Wir versuchen nun, in der ersten Jahreshälfte 2019 ein neues Konzept für das Hohe Haus zu entwickeln und herauszufinden: Was geht, was geht nicht?“, sagt von Bönninghausen. „Alles was wir machen, muss letztlich die Unterhaltung der Burg stützen.“ Für standesamtliche Trauungen und Hochzeitsfeiern sowie andere besondere Aktivitäten sei das Hohe Haus indes auch weiterhin „selbstverständlich geöffnet“.

Für Hochzeiten im Jahr 2019 etwa seien bereits einige Termine vergeben worden, teilt von Bönninghausen mit.